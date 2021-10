Roma, Mourinho punta il portiere del futuro (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Roma di Mourinho, quest’estate, ha sostituito il partente Pau Lopez con il portoghese ex Wolves, Rui Patricio. Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, però, l’allenatore portoghese avrebbe messo gli occhi su un giovane portiere: Oluwayemi. Roma, portiere, Tottenham L’estremo difensore, ha giocato al Tottenham, infatti Mourinho lo ha avuto nella sua annata a Londra. Per questo, lo conosce bene e potrebbe approfittarne, dato che il giovane portiere è in scadenza di contratto e dal prossimo giugno può legarsi a qualsiasi club. LEGGI ANCHE: Napoli, presto nuovi contatti per il rinnovo: le ultime L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladi, quest’estate, ha sostituito il partente Pau Lopez con il portoghese ex Wolves, Rui Patricio. Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, però, l’allenatore portoghese avrebbe messo gli occhi su un giovane: Oluwayemi., Tottenham L’estremo difensore, ha giocato al Tottenham, infattilo ha avuto nella sua annata a Londra. Per questo, lo conosce bene e potrebbe approfittarne, dato che il giovaneè in scadenza di contratto e dal prossimo giugno può legarsi a qualsiasi club. LEGGI ANCHE: Napoli, presto nuovi contatti per il rinnovo: le ultime L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

