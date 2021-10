(Di venerdì 8 ottobre 2021) Effetto Pellegrini, effetto. Scatta la corsa al contratto per i giocatori della, che dopo il rinnovo del capitano puntano a sfruttare la scia per ottenere una gratificazione parallela. ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaEmpoli ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #ZoryaRoma DAJE ROMA! ?? #ASRoma #UECL - Gazzetta_it : Mourinho: 'Domenica abbiamo perso con una squadra piccola. Oggi sono soddisfatto' #ZoryaRoma #ConferenceLeague - LazionewsEu : #Mourinho si sbilancia: “Alla #Roma regalerei i titoli” - salvione : Roma, Mourinho detta i rinnovi: da Zaniolo a Mancini, da Cristante a Veretout -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Effetto Pellegrini, effetto. Scatta la corsa al contratto per i giocatori della, che dopo il rinnovo del capitano puntano a sfruttare la scia per ottenere una gratificazione parallela. C'entra anche l'allenatore ...Da piccolo tifava Inter come tutta la famiglia ma oggi Gianluca Mancini è uno dei leader dellae si sente quei colori tatuati sulla pelle. Intervistato da Il Messaggero il difensore ammette di essere molto ascoltato negli spogliatoi anche se mai quanto il capitano Mancini rivela un ...È arrivato solamente da qualche mese sulla panchina della Roma, ma José Mourinho ha già chiaro ciò che vuole ottenere nel corso della sua esperienza nella Capitale.Nelle partite delle Nazionali disputate durante la notte italiana si è avuto un antipasto della sfida tra Roma e Juve di domenica 17. Matias Viña ©. La sosta delle ...