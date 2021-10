Roma, Mourinho: «Campionato più importante della Conference League» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il Campionato è molto, molto importante per noi. Ovviamente è molto più importante il Campionato della Conference League, però voglio che la squadra abbia la mentalità di pensare che la prossima partita è sempre quella più importante, anche quando arriverà la Coppa Italia. Voglio che la squadra sia preparata per giocare in tutte le competizioni”. Così José Mourinho, allenatore della Roma. “Non siamo una squadra perfetta. C’è ancora molto da lavorare, abbiamo vinto tante partite ma abbiamo sempre commesso qualche errore. E’ su questi che dobbiamo lavorare ogni giorno”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Siamo una squadra umile, dobbiamo continuare ad esserlo, il nostro obiettivo è ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ilè molto, moltoper noi. Ovviamente è molto piùil, però voglio che la squadra abbia la mentalità di pensare che la prossima partita è sempre quella più, anche quando arriverà la Coppa Italia. Voglio che la squadra sia preparata per giocare in tutte le competizioni”. Così José, allenatore. “Non siamo una squadra perfetta. C’è ancora molto da lavorare, abbiamo vinto tante partite ma abbiamo sempre commesso qualche errore. E’ su questi che dobbiamo lavorare ogni giorno”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Siamo una squadra umile, dobbiamo continuare ad esserlo, il nostro obiettivo è ...

