Advertising

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - Roma : #Romember - Ricordi di Roma - ??La fontana di Porta Furba - 1962. #BuongiornoRoma © Archivio Capitolino' - CorriereCitta : Roma, la fontana di Piazza Navona come una piscina: turisti tedeschi sorpresi a fare il bagno - radioromait : Roma, tuffi nella fontana a piazza Navona: fermati altri 4 ragazzi - AmirZoref : RT @Roma: #BuongiornoRoma Credit: -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fontana

Il Corriere della Città

Domani dalle ore 7 fino al transito del veicolo di fine corsa, stop al traffico in via Rodari, piazza, via Bianchi Giovini, piazza Cavour (tratto tra via Giovini e via), via, via ......pianta circolare locata al centro di uno dei cortili del Convento di San Pietro in Montorio a... Dedicata al noto poeta romano Trilussa, la Piazza è caratterizzata dalla splendida...Al sindaco Dario Tallone non piace il progetto Agorà, con cui la scorsa Amministrazione comunale - quella di Davide Sordella - cambiò il volto dell’asse trasversale di via Roma, da piazza Castello a p ...Per ora lo spazio sarà aperto il giovedì due volte al mese e il salone permetterà anche l’organizzazione di serate a tema con scrittori locali e nazionali. Ieri la presentazione ufficiale alla presenz ...