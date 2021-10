Roma, istrice passeggia in strade. Dopo i cinghiali, impazza il video dell'animale sui social (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ecco che Dopo i cinghiali a Roma compare anche un' istrice . L'animale, visibilmente impaurito e spaesato, vagava lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio (Prati), per poi essere catturato da ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ecco checompare anche un'. L', visibilmente impaurito e spaesato, vagava lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio (Prati), per poi essere catturato da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Dopo il branco di cinghiali che attraversava le strade del quartiere Trionfale a Roma, si è visto per le st… - SkyTG24 : Istrice 'passeggia' per strada a Roma, catturato in via Cipro - marcomorini72 : RT @lefrasidiosho: Roma, dopo i #cinghiali spunta anche l'istrice. Non manca più nessuno - ticino_notizie : RT @lefrasidiosho: Roma, dopo i #cinghiali spunta anche l'istrice. Non manca più nessuno - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Dopo il branco di cinghiali che attraversava le strade del quartiere Trionfale a Roma, si è visto per le strade d… -