Roma, istrice a spasso per la città | Video (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le diverse famiglie di cinghiali che in branco passeggiano per la città eterna non bastano e quindi adesso si è aggiunto anche il simpatico istrice. In zona Cipro, nel quartiere Trionfale, a Roma è stato avvistato lo strano animale che camminava indisturbato per la strada. L'istrice ha percorso diversi minuti indisturbato per le vie della città, rischiando di commettere pericolosi incidenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male e l'animale è stato portato in salvo dal Centro Recupero Fauna Selvatica di Roma (Lipu). L'impresa è stata ardua e il recupero dell'animale non è stato semplice, ma nonostante si nascondesse sotto le auto gli addetti sono però riusciti ad afferrarlo per poi metterlo in salvo. Roma, branco di cinghiali a passeggio per le vie della ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le diverse famiglie di cinghiali che in branco passeggiano per laeterna non bastano e quindi adesso si è aggiunto anche il simpatico. In zona Cipro, nel quartiere Trionfale, aè stato avvistato lo strano animale che camminava indisturbato per la strada. L'ha percorso diversi minuti indisturbato per le vie della, rischiando di commettere pericolosi incidenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male e l'animale è stato portato in salvo dal Centro Recupero Fauna Selvatica di(Lipu). L'impresa è stata ardua e il recupero dell'animale non è stato semplice, ma nonostante si nascondesse sotto le auto gli addetti sono però riusciti ad afferrarlo per poi metterlo in salvo., branco di cinghiali a passeggio per le vie della ...

Advertising

vadoinbarca : @GraziaTerenzi @salviamoroma @battaglia_persa @PoveraR @romafaschifo @Antincivili @RiprendRoma dai, non ci credo ch… - Beppe76497565 : RT @corra_franco: @lucatelese Un istrice a zonzo per Roma capace di mandare in bamba la “supposta approfondita Cultura” dei “giornalisti”,… - loreyeahyeah : RT @rep_roma: Roma, istrice a passeggio tra le auto: salvato dalla polizia locale. 'Si infilava neinegozi, prenderlo non è stato semplice'… - _frangia : Un bellissimo istrice, che non dovrebbe stare lì ma anche questa è una cosa che non succede solo a Roma. Buongiorni… - g_mincuzzi : @lucatelese Intanto si chiama Istrice, e poi da dove capisce che si tratta di Roma? -