Roma: Bettini (Pd), 'Raggi nel 2016 grande risultato in periferie, ora ha voto resistenza'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Noi abbiamo avuto un successo grandissimo in tutte le città, ma a Roma dobbiamo recuperare tanto. Raggi ebbe nel 2016 un risultato enorme nelle periferie, che è "solo in parte rimasto". Oggi ha mantenuto "un voto di resistenza del 20%". Lo ha detto l'esponente del Pd, Goffredo Bettini a 'Omnibus' su La7.

