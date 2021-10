Road to Halloween: “Cannibal Holocaust” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il film di oggi di Road to Halloween è un pezzo da novanta, oltre che un vero e proprio cimelio storico: parliamo infatti di Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato. La storia è elementare: una troupe di reporter si reca nella giungla più profonda per immortalare gli ancestrali riti di una tribù dedita al Cannibalismo, che ben presto si ciberà anche di loro. L’opera è unica nel suo genere poiché dà vita a un nuovo filone dell’horror, il Cannibal movie, tuttavia all’epoca della sua uscita suscitò parecchio scandalo per via dei temi trattati e della loro rappresentazione. Il pubblico infatti rigettava la tematica del Cannibalismo, ma soprattutto non riusciva a distinguere ciò che era vero da ciò che era finzione, complice anche il fatto che sul set vennero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il film di oggi ditoè un pezzo da novanta, oltre che un vero e proprio cimelio storico: parliamo infatti didi Ruggero Deodato. La storia è elementare: una troupe di reporter si reca nella giungla più profonda per immortalare gli ancestrali riti di una tribù dedita alismo, che ben presto si ciberà anche di loro. L’opera è unica nel suo genere poiché dà vita a un nuovo filone dell’horror, ilmovie, tuttavia all’epoca della sua uscita suscitò parecchio scandalo per via dei temi trattati e della loro rappresentazione. Il pubblico infatti rigettava la tematica delismo, ma soprattutto non riusciva a distinguere ciò che era vero da ciò che era finzione, complice anche il fatto che sul set vennero ...

