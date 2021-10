Ritrovato in Romania il bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno. Il bambino di 5 anni era stato rapito martedì scorso dal padre che con tre complici l'aveva strappato dalle braccia della ... Leggi su today (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno. Ildi 5era statomartedì scorso dalche con tre complici l'aveva strappato dalle braccia della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova #ANSA - ER_Notizie : Ritrovato in Romania il bimbo rapito a Padova dal padre - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova Uomo e figlio sarebbero stati rintrac… - CorriereAlpi : La notizia data dalla trasmissione Quarto Grado: il genitore in fuga rintracciato verso le 20 su un treno con il fi… - tribuna_treviso : La notizia data dalla trasmissione Quarto Grado: il genitore in fuga rintracciato verso le 20 su un treno con il fi… -