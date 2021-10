Rinnovo Dybala, decisivo l’intervento del presidente Agnelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rinnovo Dybala, lo ha deciso Agnelli: l’argentino sarà un calciatore bianconero a vita e diventerà una bandiera La Juventus non solo rinnoverà il contratto a Paulo Dybala (diventerà il più pagato della rosa insieme a De Ligt) ma farà di lui l’ambasciatore del marchio bianconero nel mondo. Per questo il club ha accettato di arrivare a 10 milioni (con una formula particolare: una parte variabile che può diventare fissa al raggiungimento di determinati obiettivi per due anni di fila) e ha aperto alla possibilità di legarsi a lui fino al 2026: finora si era sempre parlato di 2025, ma anche in questo senso la Juventus è intenzionata ad andare incontro alle richieste del suo numero 10. Atto di fiducia di Andrea Agnelli che vuole trasformarlo in una bandiera e che apprezza l’appeal della Joya nei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021), lo ha deciso: l’argentino sarà un calciatore bianconero a vita e diventerà una bandiera La Juventus non solo rinnoverà il contratto a Paulo(diventerà il più pagato della rosa insieme a De Ligt) ma farà di lui l’ambasciatore del marchio bianconero nel mondo. Per questo il club ha accettato di arrivare a 10 milioni (con una formula particolare: una parte variabile che può diventare fissa al raggiungimento di determinati obiettivi per due anni di fila) e ha aperto alla possibilità di legarsi a lui fino al 2026: finora si era sempre parlato di 2025, ma anche in questo senso la Juventus è intenzionata ad andare incontro alle richieste del suo numero 10. Atto di fiducia di Andreache vuole trasformarlo in una bandiera e che apprezza l’appeal della Joya nei ...

Advertising

romeoagresti : Nel principio d’accordo trovato tra la #Juventus e #Dybala, la parte fissa del rinnovo - attraverso determinati obi… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - GoalItalia : Il rinnovo di Dybala con la Juventus è alla stretta finale: avvocati al lavoro, l'agente è tornato in Argentina ??… - Hurricane_05 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? La #Juventus va incontro a #Dybala: un anno in più di rinnovo ovvero fino al 2026. Il presidente #… - ClubUcsc : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? La #Juventus va incontro a #Dybala: un anno in più di rinnovo ovvero fino al 2026. Il presidente #… -