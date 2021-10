Rinnovo Brozovic: ancora distanza con l’Inter, ma la volontà è chiara (Di venerdì 8 ottobre 2021) l’Inter tratta il Rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a giugno con il club nerazzurro: gli aggiornamenti l’Inter lavora su rinnovi di contratto, soprattutto per quanto concerne la situazione di Marcelo Brozovic. Stando al quotidiano Tuttosport, c’è fiducia nella dirigenza nerazzurra nel riuscire a trovare una quadra per il nazionale croato, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Lo stesso giocatore vorrebbe proseguire la sua esperienza a Milano, malgrado il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa sulle cifre: l’entourage di Brozovic chiede un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro, mentre l’Inter al momento offre 4,5 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)tratta ildi Marcelo, in scadenza di contratto a giugno con il club nerazzurro: gli aggiornamentilavora su rinnovi di contratto, soprattutto per quanto concerne la situazione di Marcelo. Stando al quotidiano Tuttosport, c’è fiducia nella dirigenza nerazzurra nel riuscire a trovare una quadra per il nazionale croato, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Lo stesso giocatore vorrebbe proseguire la sua esperienza a Milano, malgrado il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa sulle cifre: l’entourage dichiede un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro, mentreal momento offre 4,5 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

