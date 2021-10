Rimozione amianto ex Scuola Sannio: dall’11 ottobre tenere finestre e balconi chiusi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si ricorda che lunedì, 11 ottobre, avranno inizio i lavori di Rimozione e smaltimento dell’amianto presente nell’area che ospitava l’ex Scuola Sannio in via San Pasquale. Pertanto i cittadini che abitano nelle immediate vicinanze sono invitati a tenere chiuse le finestre, i balconi e ogni altra apertura di aerazione fino al completamento dei lavori, soprattutto nella fascia oraria che va dalle ore 7 e alle ore 17. L’intervento, finalizzato a risolvere un annoso problema sociale e sanitario, com’è noto prevede la demolizione delle 7 strutture in prefabbricato, lo smaltimento dell’amianto e la definitiva bonifica del sito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si ricorda che lunedì, 11, avranno inizio i lavori die smaltimento dell’presente nell’area che ospitava l’exin via San Pasquale. Pertanto i cittadini che abitano nelle immediate vicinanze sono invitati achiuse le, ie ogni altra apertura di aerazione fino al completamento dei lavori, soprattutto nella fascia oraria che va dalle ore 7 e alle ore 17. L’intervento, finalizzato a risolvere un annoso problema sociale e sanitario, com’è noto prevede la demolizione delle 7 strutture in prefabbricato, lo smaltimento dell’e la definitiva bonifica del sito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

