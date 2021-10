Rifiuta di farsi inoculare il vaccino perché la sua fede non glielo consente | negato il trapianto di rene

Advertising

mentat59 : @IlCurioso__ @Boomer_1979 @GerardoDAmico @bad_scientists Chi rifiuta di farsi il vaccino contro il virus del Covid… - Bea91244242 : @Surtur911 @LaBombetta76 @AurelianoStingi Forse.o forse, il motivo è molto diverso.Non vedo complotti.Sono una pers… - Alexct9 : @RussianMike31 @GobboPatrich @Adnkronos Ah quindi tu vuoi punire un sano perché non vuole farsi un vaccino NON obbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta farsi

Globalist.it

Una scelta difficile quella toccata in sorte a Leilani Lutali, una donna del Colorado che si è vista negare il trapianto di rene di cui aveva bisogno per la sua scelta - legata a motivi religiosi - di ...Se lo Stato ha deciso che il vaccino debba essere facoltativo perché non intentecarico delle ... come Regione, quello che lo Stato, mostrando grande incoerenza, sidi fare : ovvero ...La donna, cittadina del Colorado, in quanto "cristiana rinata" è convinta che nei sieri contro il virus ci siano cellule staminali di origine fetale ...Milano - Si avvicina allo zero il numero di percettori del reddito di cittadinanza che i centri per l’impiego segnalano per la revoca del sussidio in quanto hanno rifiutato le famose tre offerte di la ...