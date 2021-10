Riders Republic disponibile il 12 ottobre in esclusiva per Ubisoft Connect PC (Di venerdì 8 ottobre 2021) Potrai dare un’occhiata al mondo di Riders Republic durante il PC Play Day, dalle 9:00 del 12 ottobre alle 0:00 del 13 ottobre. Durante questo periodo avrai libero accesso al gioco esclusivamente tramite Ubisoft Connect PC. Il preload del gioco sarà disponibile dalle 9:00 dell’11 ottobre. Il PC Play Day di Riders Republic darà accesso alle 5 carriere che potranno essere giocate sia in solitaria che in PvP. Potrete anche gareggiare in tutte le modalità multiplayer: Gare di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 concorrenti**. Nuove gare appaiono casualmente sulla mappa, così i partecipanti devono tenersi sempre pronti a coprire i punti ciechi, ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 8 ottobre 2021) Potrai dare un’occhiata al mondo didurante il PC Play Day, dalle 9:00 del 12alle 0:00 del 13. Durante questo periodo avrai libero accesso al giocomente tramitePC. Il preload del gioco saràdalle 9:00 dell’11. Il PC Play Day didarà accesso alle 5 carriere che potranno essere giocate sia in solitaria che in PvP. Potrete anche gareggiare in tutte le modalità multiplayer: Gare di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 concorrenti**. Nuove gare appaiono casualmente sulla mappa, così i partecipanti devono tenersi sempre pronti a coprire i punti ciechi, ...

