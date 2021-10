Ricostruito il canale irriguo a Martignacco | la prima pietra la posa il ministro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricostruito canale

Fanpage.it

La ricostruzione delirriguo tra Martignacco e Faugnacco. Via ai lavori , con la posa della prima pietra, della ricostruzione delirriguo da Martignacco a Faugnacco . La posa della prima pietra si è tenuta nel pomeriggio, alla presenza, fra gli altri, del ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano ...La donna avevain trasmissione i momenti concitati del rapimento: "Erano le 8.30 di ... ha spiegato Alexandra Moraru in esclusiva a5. Tutto è successo in pochi secondi: "Era tutto ...Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Vigevano, che si occupavano del caso, la donna sarebbe uscita da casa insieme ai suoi cani, cuccioli di pastore tedesco. Il giallo di Pol ...Polina Kochelenko, protagonista de L'Isola di Adamo ed Eva in passato è stata trovata morta. Il caso è finito a Chi l'ha visto.