Ricercato avvistato durante una partita di baseball. John Ruffo non si era rifugiato in Sicilia?

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il superstatunitensesarebbe stato riconosciuto da un suo cuginoun match didel 2016. L’italoamericano, nato in una modesta famiglia di Brooklyn, èdagli anni ’90, dopo essere riuscito a truffare una dozzina di banche e a farsi consegnare 350 milioni di dollari. L’uomo aveva inscenato L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agato_Agato : Quindi hanno avvistato Messina Denaro ricercato da venti anni proprio oggi? #amministrative2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ricercato avvistato

NewNotizie

... perlustrando un boschetto dove Mutlu era statoper l'ultima volta. L'uomo, infatti, ... I soccorritori hanno iniziato, così, a urlare ripetutamente il nome del, ignari che l'uomo ...Ha scoperto solo dopo ore che ilera proprio lui. Il tutto era nato quando il 50enne non ... perlustrando un boschetto dove l'uomo era statoper l'ultima volta. L'uomo, infatti, ...Il super ricercato statunitense John Ruffo sarebbe stato riconosciuto da un suo cugino durante un match di baseball del 2016.Turchia: ubriaco in cerca di uno scomparso, ma il ricercato era lui Un 50enne turco ubriaco ha preso parte a una battuta di ricerche in cui il ricercato era proprio lui: i dettagli della surreale vice ...