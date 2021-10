Ricerca | nanotecnologia migliora forza muscolare malati sclerosi multipla

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. - Uno studio condotto su pazienti affetti dain vario stadio, durante il periodo di lockdown, pubblicato sul 'The European Journal of Translational Myology', ha ...

"Il vantaggio - commenta Messina, coordinatore delle unità didell'Università di Palermo - è quello di aver dimostrato che un dispositivo tecnologico, unito ad un protocollo di esercizi ...L'influenza della sua attività dinei settori della fotochimica, della chimica supramolecolare, dellae della conversione dell'energia solare sono testimoniati da oltre 500 ...Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – Uno studio condotto su pazienti affetti da sclerosi multipla in vario stadio, durante il periodo di lockdown, pubblicato sul ‘The European Journal of Translational My ...Insignito del Premio Unesco-Russia Mendeleev, 50 anni fa studio sulla produzione di idrogeno. Per lui urgente transizione a rinnovabili e insensata ...