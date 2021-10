Rice prende in giro Abraham: "Ecco Tammy Totti, si sente già il dio di Roma!" (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - "C'è qui il nuovo Totti, Tammy Totti" . Scherzi tra compagni nel ritiro della nazionale inglese. Durante un allenamento dell'Inghilterra Declan Rice ha scherzato con Tammy Abraham, centravanti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - "C'è qui il nuovo" . Scherzi tra compagni nel ritiro della nazionale inglese. Durante un allenamento dell'Inghilterra Declanha scherzato con, centravanti ...

