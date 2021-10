Riaperture, il governo supera le indicazioni del Cts: da lunedì discoteche al 50% (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il governo ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche, finora rimaste chiuse come parte delle misure anti-Covid, superando le indicazioni date dagli esperti del Comitato tecnico-scientifico (Cts) del ministero della Salute. Il consiglio dei ministri ha approvato da lunedì la riapertura al 50% al chiuso e al 75% all’aperto delle discoteche e al 100% di cinema, teatri e concerti al chiuso e all’aperto. Negli stadi invece la capienza massima arriverà al 75% all’aperto e 60% al chiuso. La decisione segue l’incontro tra Matteo Salvini e Mario Draghi, dopo lo strappo sulla riforma fiscale degli scorsi giorni. “Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana”, ha scritto su Twitter il leader della Lega, che ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilha dato il via libera alla riapertura delle, finora rimaste chiuse come parte delle misure anti-Covid,ndo ledate dagli esperti del Comitato tecnico-scientifico (Cts) del ministero della Salute. Il consiglio dei ministri ha approvato dala riapertura al 50% al chiuso e al 75% all’aperto dellee al 100% di cinema, teatri e concerti al chiuso e all’aperto. Negli stadi invece la capienza massima arriverà al 75% all’aperto e 60% al chiuso. La decisione segue l’incontro tra Matteo Salvini e Mario Draghi, dopo lo strappo sulla riforma fiscale degli scorsi giorni. “Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana”, ha scritto su Twitter il leader della Lega, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture governo Salvini cambia idea e fa pace con Draghi. È tornato il sereno? Inoltre è stato 'confermato l'impegno del Governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale e a proseguire nel percorso delle riaperture , tenendo conto del miglioramento della situazione ...

Ultime Notizie Roma del 08 - 10 - 2021 ore 09:10 romadailynews radiogiornale venerdì 8 ottobre Buongiorno dalla redazione martedì Francesco Vitale in studio Cinema e Teatri tornano al 100% il governo approva all'unanimità le riaperture discoteca al 75% è aperto al 50% al chiuso in vigore dal 11 ottobre inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi ...

Riaperture, discoteche al 50%, cinema e teatri al 100%, stadi al 75%: le decisioni del governo Corriere della Sera Infrastrutture, Giovannini “Nel Mezzogiorno oltre metà dei cantieri” ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia uno dei ministeri più avanti nell’attuazione dei progetti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e ...

Riaperture: dallo stadio alle discoteche, ecco le nuove capienze da lunedì Le nuove disposizioni entrano in vigore lunedì 11 ottobre. Terza dose o immunità di massa. Con il vaccino più casi di un anno fa (senza…)? Ecco cosa cambia per cinema, teatri, stadi e discoteche. Cosa ...

