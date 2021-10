Riaperture | discoteche al 50% | cinema e teatri al 100% | stadi al 75% | le decisioni del governo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La proposta da approvare in Consiglio dei ministri su come riapriranno, palazzetti dello sport,. Riviste al rialzo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico

...complete per cinema e teatri perché abbiamo detto che il green pass è lo strumento delle ripartenze. Bene i provvedimenti di ieri, qualche cautela maggiore per le. L'unica cosa ..."Grande soddisfazione per il decreto del governo sulle, che ha il marchio di Forza Italia, calibrando insieme la necessaria prudenza anti Covid ...di premere perché la capienza di...Come previsto, ieri il CdM si è riunito per le nuove misure sulla capienza di cinema, teatri e sulle eventuali riaperture delle discoteche. Dal prossimo lunedì (11 ottobre), nelle zone bianche riprend ...Roma, 8 ott. “Grande soddisfazione per il decreto del governo sulle riaperture, che ha il marchio di Forza Italia, calibrando insieme la necessaria prudenza ant ...