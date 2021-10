Riaperture | Di Maio | “Ci riprendiamo un altro pezzo della nostra vita sociale | culturale | affettiva”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – “Da lunedì ciun: altri spazi torneranno fruibili con maggiore pienezza, grazie ai nuovi ampliamenti di capienza decisi dal governo. Luoghi di lavoro per migliaia di persone come teatri, cinema, sale concerti, discoteche, stadi e palazzetti. Tutto questo è possibile perché ci siamo affidati alla scienza, perché ci siamo vaccinati, perché c’è il green pass”. Lo afferma su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di. “Aprire queste attività a un numero più alto di persone significa far muovere ulteriormente laeconomia, e sarà possibile grazie a una programmazione che segue le indicazioni...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Maio

... a quanto pare ci hanno creduto solo Luigi Die Roberto Fico, ma tant'è! Dal mio punto di ... Palazzo Chigi: 'Impegno sulle tasse e le' Dopo la sparata di Matteo Salvini , è arrivato l'......della salute del G20 per essere pronti a rispondere alle pandemie l'obiettivo di Franco e Di...del governo evitare ogni aumento della pressione fiscale a proseguire nel percorso delle...ROMA - "Da lunedì ci riprendiamo un altro pezzo della nostra vita sociale, culturale, affettiva: altri spazi torneranno fruibili con maggiore pienezza, ...Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche: lo ha deciso ieri il Cdm, superando le indicazioni del Cts. Oggi la cabina di regia, con l’uffic ...