Riapertura discoteche, il nuovo Decreto: "Capienza dimezzata? Serve il modello spagnolo" (Di venerdì 8 ottobre 2021) "La Capienza al 35 per cento al chiuso era una presa in giro, non economicamente attuabile. La decisione di ieri sul 50 per cento, ci lascia comunque insoddisfatti. Ma almeno è qualcosa". Antonio ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Laal 35 per cento al chiuso era una presa in giro, non economicamente attuabile. La decisione di ieri sul 50 per cento, ci lascia comunque insoddisfatti. Ma almeno è qualcosa". Antonio ...

Advertising

LegaSalvini : SULLA RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE FLAVIO #BRIATORE DA APPLAUSI ?? ???? - Mov5Stelle : Rispettiamo le valutazioni del Comitati Tecnico Scientifico (CTS), ma non possiamo non rilevare che prevedere la ri… - TeatroVerdiTS : RT @TgrRaiFVG: Via libera dal CdM alla riapertura delle discoteche al 50% della capienza e degli stadi al 75%. C'è una importante novità ch… - TgrRaiFVG : Via libera dal CdM alla riapertura delle discoteche al 50% della capienza e degli stadi al 75%. C'è una importante… - Paol_pabs : #TG3 Rientrato lo strappo della #Lega contro #Draghi in cambio della parziale riapertura delle discoteche. Decisame… -