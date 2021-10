Riapertura discoteche al 50%, Santanchè (Fdi) a iNews24: “Decisione senza basi scientifiche, per il governo ballare è uno scandalo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il governo ha dato il via libera all’aumento di capienza fino al 100% per quanto riguarda gli spazi culturali come cinema e teatri, mentre per gli stadi si passa al 75%. Finalmente dopo un anno e mezzo di chiusura, a partire dall’11 ottobre anche le discoteche potranno riaprire con una capienza consentita del 50% al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilha dato il via libera all’aumento di capienza fino al 100% per quanto riguarda gli spazi culturali come cinema e teatri, mentre per gli stadi si passa al 75%. Finalmente dopo un anno e mezzo di chiusura, a partire dall’11 ottobre anche lepotranno riaprire con una capienza consentita del 50% al L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

LegaSalvini : SULLA RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE FLAVIO #BRIATORE DA APPLAUSI ?? ???? - Mov5Stelle : Rispettiamo le valutazioni del Comitati Tecnico Scientifico (CTS), ma non possiamo non rilevare che prevedere la ri… - TeatroVerdiTS : RT @TgrRaiFVG: Via libera dal CdM alla riapertura delle discoteche al 50% della capienza e degli stadi al 75%. C'è una importante novità ch… - TgrRaiFVG : Via libera dal CdM alla riapertura delle discoteche al 50% della capienza e degli stadi al 75%. C'è una importante… - Paol_pabs : #TG3 Rientrato lo strappo della #Lega contro #Draghi in cambio della parziale riapertura delle discoteche. Decisame… -