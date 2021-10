Riapertura cinema, ANICA: "La piena capienza nelle sale costituisce il primo vero passo verso la normalità" (Di venerdì 8 ottobre 2021) I responsabili di ANICA e ANEC hanno commentato l'approvazione del decreto che riporta la capienza delle sale cinematografiche al 100%. Dall'11 ottobre le sale cinematografiche ritonreranno al 100% della loro capienza e la notizia dell'approvazione del decreto che segna un importante passo per l'attività del settore ha portato i portavoce di ANICA e ANEC a esprimere il proprio apprezzamento e qualche riflessione sulla situazione. Gli spettatori in zona bianca, a partire dalla prossima settimana, potranno quindi non rispettare la distanza di un metro pur dovendo seguire le altre regole come l'uso della mascherina, l'accesso grazie al Green Pass e la misurazione della temperatura corporea. Luigi Lonigro, Presidente Unione Editori e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) I responsabili die ANEC hanno commentato l'approvazione del decreto che riporta ladelletografiche al 100%. Dall'11 ottobre letografiche ritonreranno al 100% della loroe la notizia dell'approvazione del decreto che segna un importanteper l'attività del settore ha portato i portavoce die ANEC a esprimere il proprio apprezzamento e qualche riflessione sulla situazione. Gli spettatori in zona bianca, a partire dalla prossima settimana, potranno quindi non rispettare la distanza di un metro pur dovendo seguire le altre regole come l'uso della mascherina, l'accesso grazie al Green Pass e la misurazione della temperatura corporea. Luigi Lonigro, Presidente Unione Editori e ...

Advertising

team_world : Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teat… - lucianonobili : “La #cultura è patrimonio dell’Italia. Per questo è una bellissima notizia la riapertura al 100% di teatri, cinema,… - GassmanGassmann : Rimandata di una settimana la riapertura per cinema,teatri e stadi fino al 80% della capienza. PERCHÉ?! Centinaia d… - giampietrogiova : RT @lucianonobili: “La #cultura è patrimonio dell’Italia. Per questo è una bellissima notizia la riapertura al 100% di teatri, cinema, muse… - danieledv79 : RT @lucianonobili: “La #cultura è patrimonio dell’Italia. Per questo è una bellissima notizia la riapertura al 100% di teatri, cinema, muse… -