Riapertura al 100% dei luoghi di cultura, Bellanova: “Ottima notizia per tutti i lavoratori del settore” (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – La vice ministra per le infrastrutture Teresa Bellanova (Italia Viva) esprime soddisfazione per il decreto con cui il consiglio dei ministri ha stabilito il ritorno alla capienza totale per cinema, teatri e sale da concerto. Queste le sue parole: “Lo avevamo chiesto con forza, anche con una petizione: con il Green Pass è possibile riaprire i luoghi di cultura al 100%”. Per Bellanova, la decisione presa ieri in tal senso dal governo “è un’Ottima notizia per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore, e per tutti noi. Con green pass e vaccini l’Italia riparte!”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – La vice ministra per le infrastrutture Teresa(Italia Viva) esprime soddisfazione per il decreto con cui il consiglio dei ministri ha stabilito il ritorno alla capienza totale per cinema, teatri e sale da concerto. Queste le sue parole: “Lo avevamo chiesto con forza, anche con una petizione: con il Green Pass è possibile riaprire idial”. Per, la decisione presa ieri in tal senso dal governo “è un’pere le lavoratrici del, e pernoi. Con green pass e vaccini l’Italia riparte!”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

team_world : Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teat… - capuanogio : Nel 2022 previsto un rosso di circa 100 milioni per l'#Inter, che potrà godere della riapertura di San Siro e delle… - JeAVRIL93 : RT @team_world: Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teatri. Nel… - f_elena28 : RT @team_world: Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teatri. Nel… - holalodociao : RT @team_world: Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teatri. Nel… -