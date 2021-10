Ressa | spina nel fianco dei potenti di Manila

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Venerdì 8 ottobre 2021, mattina. La giornalista filippina Mariariceve la telefonata da Oslo e per la prima volta si trova senza parole: il Comitato ha appena deciso di conferirle il premio Nobel per la pace, insieme al russo Dmitry Muratov.è la prima cittadina filippina in assoluto a ricevere il Nobel, che in anni sempre più difficili per il giornalismo lancia un segnale forte sul valore dell’informazione come veicolo di pace. Ma passiamo a un’altra data: 15 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ressa spina

Rai News

Il sito Rappler, unanel fianco del governo Duterte, è stato perseguito dalla magistratura ... Poi Mariaha detto: 'Niente è possibile senza i fatti'. Dmitry Muratov , caporedattore del ...Nobel per la Pace: chi è MariaMaria, cittadina filippina naturalizza statunitense, è ... Il sito Rappler , unanel fianco del governo, è stato perseguito dalla magistratura per ...Cronaca dal mondo Roma - 08/10/2021 11:39 - Il Premio Nobel per la pace 2021 è stato assegnato ai due giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov "per i loro sforzi per salvaguardare la ...Premiati "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e per una pace duratura" ...