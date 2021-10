Remuzzi | «Il Green pass? Va esteso ancora I giovani? Commovente la loro corsa al vaccino» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 ottobre 2021) «Una terza dose per tutti? Al momento no, ma è verosimile che prima o poi arriveremo agli 80enni e ai 60enni e che poi ci sarà un richiamo ogni anno. Il, invece, andrebbeil più possibile, dobbiamo arrivare al 90 per cento di copertura vaccinale». A parlare a Open è l’immunologo e direttore dell’Istituto farmacologico Mario Negri, Giuseppe, che fa il punto della situazione Covid in Italia. La certificazione verde anti-Covid «è una questione di libertà, tutto il contrario di chi dice che la limita. Con ilsiamo liberi di andare al cinema, al ristorante, non possiamo essere liberi di danneggiare gli altri. Chi non è vaccinato ha un’altissima probabilità di contagiare altre persone. Dunque sì, va, la gente si abituerà e non se ...