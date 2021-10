Reddito di cittadinanza: 117 denunciati, non ne avevano diritto. Uno era proprietario di Porsche (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continuano a centinaia le scoperte di acquisizioni di redditi di cittadinanza percepiti illecitamente. Il beneficio, vanto dei grillini e di Di Maio, sta causando danni economici enormi allo Stato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continuano a centinaia le scoperte di acquisizioni di redditi dipercepiti illecitamente. Il beneficio, vanto dei grillini e di Di Maio, sta causando danni economici enormi allo Stato L'articolo proviene da Firenze Post.

