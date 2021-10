Real Madrid, ancora guai muscolari per Hazard: il belga rischia di saltare il ‘Clasico’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Eden Hazard dovrà fare nuovamente i conti con la sfortuna, dopo aver accusato l’ennesimo infortunio muscolare della sua tormentata esperienza al Real Madrid. L’esterno d’attacco belga, potenzialmente un valore aggiunto ai Blancos guidati da Carlo Ancelotti, dovrà attuare un periodo di pausa dopo il rinvenimento di una lesione muscolare all’altezza della coscia. Come riportato da ‘As’, infatti, quello che sembrava un affaticamento muscolare ha entità maggiore del previsto e la gravità del guaio fisico potrebbe condizionare la prima parte di stagione del calciatore fiammingo; nel dettaglio, la presenza di Hazard contro il Barcellona e in Champions League è seriamente in dubbio. Probabilmente, come spesso accaduto nel corso dell’annata in corso, Ancelotti dovrà puntare su Vinicius Junior ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Edendovrà fare nuovamente i conti con la sfortuna, dopo aver accusato l’ennesimo infortunio muscolare della sua tormentata esperienza al. L’esterno d’attacco, potenzialmente un valore aggiunto ai Blancos guidati da Carlo Ancelotti, dovrà attuare un periodo di pausa dopo il rinvenimento di una lesione muscolare all’altezza della coscia. Come riportato da ‘As’, infatti, quello che sembrava un affaticamento muscolare ha entità maggiore del previsto e la gravità delo fisico potrebbe condizionare la prima parte di stagione del calciatore fiammingo; nel dettaglio, la presenza dicontro il Barcellona e in Champions League è seriamente in dubbio. Probabilmente, come spesso accaduto nel corso dell’annata in corso, Ancelotti dovrà puntare su Vinicius Junior ...

