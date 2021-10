Rapina in casa del primario del Cardarelli: carabinieri a caccia dei banditi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È caccia da parte dei carabinieri dei banditi che hanno Rapinato di notte a Villa di Briano (Caserta) la casa del primario dell’ospedale Cardarelli di Napoli Gaetano Romano, assente al momento del fatto. Nell’abitazione c’erano il figlio del medico e la nuora, che sono stati immobilizzati mentre i malviventi – erano tre al massimo quattro – si impossessavano di gioielli e contanti. I carabinieri della Compagnia di Aversa stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area attorno all’abitazione, per cercare di individuare il mezzo usato per la fuga. Le due vittime sono riuscite a liberarsi allertando i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Èda parte deideiche hannoto di notte a Villa di Briano (Caserta) ladeldell’ospedaledi Napoli Gaetano Romano, assente al momento del fatto. Nell’abitazione c’erano il figlio del medico e la nuora, che sono stati immobilizzati mentre i malviventi – erano tre al massimo quattro – si impossessavano di gioielli e contanti. Idella Compagnia di Aversa stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area attorno all’abitazione, per cercare di individuare il mezzo usato per la fuga. Le due vittime sono riuscite a liberarsi allertando i. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

