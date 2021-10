Rapina alla Cassa Rurale: arrestati tre uomini (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto tre uomini, autori della Rapina alla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino di Sabaudia di borgo San Donato, avvenuta nell’estate di due anni fa. A finire in manette tre siciliani. Due di loro, dietro minaccia di un taglierino, si erano fatti consegnare quasi ottantamila euro e si erano poi dileguati a bordo di un motociclo. Il terzo, invece, è colui il quale aveva pianificato la Rapina, organizzando il soggiorno degli altri due in un bed&breakfast della zona, fungendo quindi da “palo” durante l’azione e da autista dell’auto utilizzata, in una seconda fase, per la fuga dalla provincia di Latina. Le indagini della Polizia hanno fatto leva sulla meticolosa visione dei filmati estrapolati dai sistemi di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto tre, autori dellaed Artigiana dell’Agro Pontino di Sabaudia di borgo San Donato, avvenuta nell’estate di due anni fa. A finire in manette tre siciliani. Due di loro, dietro minaccia di un taglierino, si erano fatti consegnare quasi ottantamila euro e si erano poi dileguati a bordo di un motociclo. Il terzo, invece, è colui il quale aveva pianificato la, organizzando il soggiorno degli altri due in un bed&breakfast della zona, fungendo quindi da “palo” durante l’azione e da autista dell’auto utilizzata, in una seconda fase, per la fuga dprovincia di Latina. Le indagini della Polizia hanno fatto leva sulla meticolosa visione dei filmati estrapolati dai sistemi di ...

