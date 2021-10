Raiola attacca il Milan ed i tifosi rossoneri: le parole dell’agente! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mino Raiola, procuratore di Donnarumma, ha rilasciato dichiarazioni pesanti nei confronti dei tifosi rossoneri e dello stesso Milan. Queste le sue parole al ‘Corriere dello Sport’ sulla vicenda legata al portiere azzurro: “Sono disgustato dai fischi rivolti a Gigio. Mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo. Vogliamo parlare delle minacce? Ha per caso ammazzato qualcuno? A me non risulta. La verità è che il Milan non ha saputo o potuto tenerlo. Prova a chiedere a chiunque, qualsiasi padre avrebbe consigliato al proprio figlio di andare al PSG”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mino, procuratore di Donnarumma, ha rilasciato dichiarazioni pesanti nei confronti deie dello stesso. Queste le sueal ‘Corriere dello Sport’ sulla vicenda legata al portiere azzurro: “Sono disgustato dai fischi rivolti a Gigio. Mi chiedo perché ilnon sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo. Vogliamo parlare delle minacce? Ha per caso ammazzato qualcuno? A me non risulta. La verità è che ilnon ha saputo o potuto tenerlo. Prova a chiedere a chiunque, qualsiasi padre avrebbe consigliato al proprio figlio di andare al PSG”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

