Raiola attacca il Milan e i tifosi rossoneri: "Sono disgustato dai fischi a Gigio, mi chiedo perchè…." (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo i tantissimi fischi piovuti su Gianluigi Donnarumma nel match di Nations League tra Italia-Spagna disputato mercoledì sera allo stadio Giuseppe Meazza, il procuratore del portiere azzurro e del Psg ha rilasciato al quotidiano sportivo "Il Corriere dello Sport" delle dure parole sia contro il Milan sia contro i tifosi rossoneri che sicuramente faranno discutere. L'articolo proviene da Webmagazine24.

