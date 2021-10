Racket e pestaggio | condannati gli estorsori di Villarrica e Castel Volturno

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Avevano tentato un estorsione ai danni di un imprenditore dipresentandosi come uomini appartenenti al clan dei Casalesi. Per questo motivo Giovanni Arillo, Francesco Barbato, Antonio Cacciapuoti e Francesco Sagliano, sono statial carcere con una sentenza emessa nella giornata di oggi, 8 ottobre, dal Giudice Antonio Baldassarre del Tribunale di Napoli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

