Qualificazioni Mondiali | Slovenia-Malta | è sfida tra due ex rosanero

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Stasera alle ore 20:45 in programma le gare di qualificazione ai2022 figura, che vedrà in campo due ex: Josip Ilicic in campo per gli ospiti e Devis Mangia sulla panchina della nazionale maltese

Riparte l'avvicinamento a Qatar 2022 con le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali: questa sera si giocano undici partite, tutte in campo a partire dalle 20.45. Nel gruppo E, quello in cui è in testa il Belgio (impegnato nella Nations League), è scontro diretto per il secondo posto. Sembrava la conferma di una partita completamente a senso unico in favore dell'Italia Under 21, invece al 35'... Stasera alle ore 20:45 in programma le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 figura Malta-Slovenia, che vedrà in campo due ex rosanero: Josip Ilicic in campo per gli ospiti e Devis Mangia sulla panchina della nazionale maltese.