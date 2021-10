Qualificazioni Mondiali 2022: Muller firma la rimonta Germania sulla Romania, ok Croazia e Olanda (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci pensa Thomas Muller a togliere le castagne dal fuoco alla Germania, come sempre del resto. Flick va sotto e grazie ai cambi, forse tardivi ma comunque effettuati nel modo migliore, i tedeschi rimontano una buona Romania vincendo per 2-1 ad Amburgo nel match clou delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Le cose potevano mettersi benissimo a inizio primo tempo, ma in pochi istanti si ribalta la situazione. Cakir, proprio lui, ancora disastroso dopo Milan-Atletico Madrid: dà un rigore inesistente ai padroni di casa per un fallo su Werner che non c’è, stavolta il Var non pecca di pavidità, lo richiama alla on field review e lo convince a cambiare idea. Ed è beffa per la Mannschaft, che dopo pochi secondi subisce il gol di Hagi che porta avanti gli ospiti. Da qui ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci pensa Thomasa togliere le castagne dal fuoco alla, come sempre del resto. Flick va sotto e grazie ai cambi, forse tardivi ma comunque effettuati nel modo migliore, i tedeschino una buonavincendo per 2-1 ad Amburgo nel match clou delleaiin Qatar. Le cose potevano mettersi benissimo a inizio primo tempo, ma in pochi istanti si ribalta la situazione. Cakir, proprio lui, ancora disastroso dopo Milan-Atletico Madrid: dà un rigore inesistente ai padroni di casa per un fallo su Werner che non c’è, stavolta il Var non pecca di pavidità, lo richiama alla on field review e lo convince a cambiare idea. Ed è beffa per la Mannschaft, che dopo pochi secondi subisce il gol di Hagi che porta avanti gli ospiti. Da qui ...

