Qualificazioni Mondiali 2022: il Paraguay ferma l'Argentina, Brasile ok (Di venerdì 8 ottobre 2021) I risultati della notte italiana per quanto riguarda le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar 2022 di calcio. Il Paraguay ferma l'Argentina con un pareggio 0-0: Messi e compagni non riescono a sbloccare il risultato e si devono accontentare di un punto. Nessun problema invece per il Brasile, che supera 3-1 in rimonta il Venezuela. I padroni di casa infatti si portano in vantaggio grazie al gol di Ramirez (11?) e rimangono in vantaggio per tutto il primo tempo. Nella ripresa però i verdeoro pareggiano con Marquinhos (71?), per poi allungare con le reti di Gabriel Barbosa (85?) e Antony (90+5?) nel finale. RISULTATI E CLASSIFICHE Qualificazioni SUDAMERICANE Netta vittoria casalinga per l'Ecuador, che supera la Bolivia con tre gol segnati in ...

