Qualificazioni Europei U21 | Italia batte la Bosnia 2-1 a Zenica

Advertising

SkySport : BOSNIA-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Okoli (19') ? #Vignato (27') ? #Barisic (80') ? ? - zazoomblog : Probabili formazioni Italia-Svezia Under 21: Qualificazioni Europei U21 2023 - #Probabili #formazioni #Italia-Svez… - MarcoRomildo : RT @SkySport: BOSNIA-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Okoli (19') ? #Vignato (27') ? #Barisic (80') ? ? - kvnrzprtm : RT @Gazzetta_it: L'Under 21 resta a punteggio pieno: 2-1 in Bosnia con i gol di Okoli e Vignato - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: BOSNIA-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Okoli (19') ? #Vignato (27') ? #Barisic (80') ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Europei

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per leaglidi categoria: pagelle Bosnia U21 Italia U21 Le pagelle dei protagonisti del match tra Bosnia U21 e Italia U21, valido per leaglidi categoria. TOP: ...Allo Stadion Bilino polje' di Zenica, il match valido per leaglidi categoria tra Bosnia U21 e Italia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadion 'Bilino polje' di Zenica, Bosnia U21 e Italia U21 si sono ...L'Italia Under 21 del ct Nicolato batte 2-1 la Bosnia Under 21 a Zenica e ottiene tre punti importanti per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Gli ...Le probabili formazioni di Italia-Svezia Under 21, match di qualificazioni agli Europei Under 21: ecco le possibili scelte di Nicolato ...