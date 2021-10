Qual. Mondiali Sudamerica: il Brasile vola. L’Argentina fermata dal Paraguay. Il Perù affonda il Cile (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si sono giocate nella notte italiana, con alcune gare terminate poche ore fa, le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Sudamerica. Qualificazioni che vedono il Brasile ipotecare il primo posto del girone, grazie alla vittoria per 3-1, in rimonta, in casa del Venezuela ultimo. Si ferma L’Argentina, che senza Lautaro, ma con Messi e Correa dall’inizio, impatta 0-0 in casa del Paraguay. Finisce 0-0 la super sfida tra Uruguay e Colombia, con diversi elementi della Serie A in campo. Nel clasico del Pacifico, netto 2-0 del Perù sul Cile che in questo momento è in netto ritardo e dopo aver saltato i Mondiali 2018, rischia fortemente di non Qualificarsi nemmeno ai prossimi. Bene l’Ecuador sulla Bolivia con un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si sono giocate nella notte italiana, con alcune gare terminate poche ore fa, leificazioni ai2022 inificazioni che vedono ilipotecare il primo posto del girone, grazie alla vittoria per 3-1, in rimonta, in casa del Venezuela ultimo. Si ferma, che senza Lautaro, ma con Messi e Correa dall’inizio, impatta 0-0 in casa del. Finisce 0-0 la super sfida tra Uruguay e Colombia, con diversi elementi della Serie A in campo. Nel clasico del Pacifico, netto 2-0 delsulche in questo momento è in netto ritardo e dopo aver saltato i2018, rischia fortemente di nonificarsi nemmeno ai prossimi. Bene l’Ecuador sulla Bolivia con un ...

