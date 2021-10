Pusher marocchino sulla bici rubata all’assessore | fugge e | fermato | assale gli agenti a calci e pugni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Girava tranquillamente per le strade di Novoli (Firenze) in sella ad una costosache aveva rubato il mese scorsoalla Cultura.stessa strada, però, erano in azionein borghese della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni, impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I quali, insospettiti dall’insolito abbinamento tra lo straniero in abiti modesti e il mezzo al quanto lussuoso, hanno deciso di fermarlo per i controlli di rito. Dubbi confermati quando l’uomo, un cittadinodi 22 anni, si è trovato di fronte all’alt della polizia, e ha abbandonato il mezzo a terra. Lanciandosi in una fuga matta e disperata lungo i binari della tramvia. Firenze,in ...