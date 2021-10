Puglia | maltempo | allerta per temporali anche domani Protezione civile | previsioni meteo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di, sabato 9 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sucentro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Sparse,a carattere di rovescio o temporale, sul resto dellacon quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper

Advertising

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali anche domani - infoitinterno : Maltempo, allerta arancione su parte della Puglia: attesi temporali e venti forti - TeleAppula : #Maltempo: a #Potenza termosifoni accesi già da domani - infoitinterno : Allerta meteo: intenso maltempo su Marche, Molise e Puglia - Ilikepuglia : Puglia, maltempo in arrivo: piogge e temporali nelle prossime ore -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo

Il weekend non sarà tuttavia monopolizzato dal: su alcuni angoli del Paese il sole ... Le precipitazioni più persistenti riguarderanno in particolare la, la Basilicata la Calabria e la ......italiane nella morsa del. La Protezione Civile ha diramato un bollettino contenente tutti i dati per le varie regioni del Paese . L' allerta arancion e riguarderà Marche , Molise e, ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, sabato 9 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevale ...Si prevedono «Precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale. APPROFONDIMENTI METEO Meteo, temporali al Centro-Sud e prime nevicate: le previsioni di. METEO Maltempo: piogge e vento ...