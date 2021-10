Pubblica Amministrazione, siglato l’accordo Brunetta-Messa per i dipendenti: tutte le novità previste (Di venerdì 8 ottobre 2021) È stato siglato il Protocollo d’intesa che permetterà il potenziamento della formazione e dell’aggiornamento professionale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Ecco che cosa prevede tale accordo e quali saranno le possibilità offerte ai lavoratori. Il protocollo Brunetta-Messa per la collaborazione tra PA e Università Il Protocollo è stato firmato nella giornata del 7 ottobre tra la Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Tramite collaborazioni e convenzioni con le Università e gli enti di ricerca, gli obiettivi del Protocollo sono volti a favorire, nei dipendenti delle Pubbliche ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) È statoil Protocollo d’intesa che permetterà il potenziamento della formazione e dell’aggiornamento professionale deidella. Ecco che cosa prevede tale accordo e quali saranno le possibilità offerte ai lavoratori. Il protocolloper la collaborazione tra PA e Università Il Protocollo è stato firmato nella giornata del 7 ottobre tra la Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina, e il Ministro per laRenato. Tramite collaborazioni e convenzioni con le Università e gli enti di ricerca, gli obiettivi del Protocollo sono volti a favorire, neidelle Pubbliche ...

