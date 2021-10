Processo Ubi | il Tribunale di Bergamo assolve Bazoli e Massiah Per gli altri imputati dichiarata la prescrizione

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il banchiere Giovannie l’ex consigliere delegato di Ubi Victorsono stati assolti al termine delper il caso Ubi. I giudici deldisi erano riuniti in camera di consiglio venerdì mattina. I reati contestati sono la presunta illecita interferenza sull’assemblea del 2013 con una raccolta, secondo l’accusa, irregolare di deleghe (reato ritenuto prescritto dallo stesso pm) e ostacolo all’esercizio degli organi di vigilanza. La Procura diaveva chiesto una condanna di sei anni e 8 mesi a caricodi, presidente emerito di Intesa Sanpaolo che a dicembre compirà 89 anni, mentre per l’ex numero uno era stata formulata una richiesta di condanna di 5 anni.assolti nel merito ...

Il tribunale di Bergamo ha assolto il banchiere Giovanni Bazoli, ex presidente di Intesa Sanpaolo, nelBanca, relativo a presunte irregolarità nella gestione dell'istituto di credito. Bazoli è stato assolto per il reato di ostacolo all'autorità di vigilanza ' perchè il fatto non sussiste ' ...attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza delBanca al tribunale di Bergamo , relativo a presunte irregolarità commesse nella gestione della banca poi incorporata da Intesa Sanpaolo. Il procedimento vede imputate 30 persone pi la ...Assolto Giovanni Bazoli. Lo ha stabilito il tribunale di Bergamo per il caso Ubi con il collegio presieduto dal giudice Stefano Storto. Il banchiere era imputato, tra gli altri, nel processo Ubi Banca ...Dopo più di 60 udienze si è conclusa la vicenda giudiziaria di Ubi, emersa nel 2014 con le perquisizioni negli uffici della banca cittadina. Indagine che era scaturita dagli esp ...