Probabili formazioni Italia-Svezia Under 21 | Qualificazioni Europei U21 2023

Le Probabili formazioni di Italia-Svezia Under 21, match e scontro diretto per il primo posto del girone della fase di Qualificazioni agli Europei di categoria. Gli uomini di Nicolato cercano i tre punti contro gli scandinavi: si gioca alle 17:30 di martedì 12 ottobre al Brianteo di Monza. Spazio al 4-3-3 del Ct degli azzurrini con Lucca che cerca posto in attacco dopo un grande inizio di stagione ma Piccoli è favorito. Anche Cancellieri dovrebbe partire dal 1? con Vignato nel tridente. Intoccabile il centrocampo Rovella, Ricci, Tonali, con Esposito pronto a subentrare. Le Probabili formazioni Italia Under 21 (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Rovella, Ricci, Tonali; Vignato, Lucca, ...

