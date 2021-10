Presunte irregolarità nelle clausole Cloud di Google | Apple e Dropbox | l’Antitrust avvia un’indagine

Leggi su consumatore

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Movimento Consumatori ha partecipato al procedimento come consulente Le tre Big del web sono nell’occhio del ciclone del. Non è la prima volta, e non sarà neanche l’ultima. Questa è la volta dei servizi. Movimento Consumatori, in un comunicato pubblicato il 30 settembre, chiarisce la vicenda di cui è parte coinvolta. L’Agcm ha dichiarato L'articolo proviene da Consumatore.com.