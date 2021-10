Premier League | Ronaldo votato miglior giocatore di settembre

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cristianoè statodel mese didella. Il portoghese attaccante del Manchester United ha vinto questo riconoscimento per la quinta volta in carriera.

Il tecnico dell'Arsenal, Arteta, sta recuperando posizioni dopo l'inizio complicato in campionato: la Premier League lo elegge miglior allenatore del mese ...L'acquisto da parte del fondo di investimento PIF ha scatenato la gioia dei tifosi in città, che ora già sognano in grande. E uno dei primi nomi associati al club è quello di Antonio Conte. Ma non è d ...