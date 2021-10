Preghiamo oggi 8 ottobre la Madonna della Gamba di Desenzano che risponde a una madre disperata (Di venerdì 8 ottobre 2021) Porta in braccio la figlia affetta da una grave infezione fino dal medico, e insieme passano la notte a supplicare la Madonna. Ma vengono assalite da un animale, poi ecco l’intervento della Vergine. Siamo nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 1440, nel piccolo paese di Desenzano al Serio, in provincia di Bergamo. Venturina Bonelli, di 11 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 8 ottobre 2021) Porta in braccio la figlia affetta da una grave infezione fino dal medico, e insieme passano la notte a supplicare la. Ma vengono assalite da un animale, poi ecco l’interventoVergine. Siamo nella notte tra l’8 e il 91440, nel piccolo paese dial Serio, in provincia di Bergamo. Venturina Bonelli, di 11 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CarloVerdelli : Senza fine. 19 #Mortisullavoro in 5 giorni, 4 solo oggi, intossicati durante una vendemmia. Presidente Draghi, lei… - tofuandsoba : comunque oggi circa mezza classe esce in quinta ora perché in sesta interroga di letteratura francese (su una roba… - __ouutoftime : Oggi potrei fare mezza giornata, preghiamo insieme affinché avvenga il???? miracolo ???? - ulneverbealone : vabbè amici buona giornata preghiamo perché oggi mi sembra un giorno triste ciao - manuel_y_jesus_ : RT @UnSalmoAlGiorno: ?? Oggi paramenti verdi ?? ?? Tempo ordinario #Preghiamo Sal 119,78 Si vergognino gli orgogliosi che mi opprimono con… -