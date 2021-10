Polonia: rotta di collisione con Ue, non riconosce le leggi europee. Francia: 'Atto gravissimo' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le rassicurazioni dopo la sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che ha dichiarato che il trattato di adesione all'Ue di Varsavia è in parte incostituzionale in quanto contrasta con alcuni ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le rassicurazioni dopo la sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che ha dichiarato che il trattato di adesione all'Ue di Varsavia è in parte incostituzionale in quanto contrasta con alcuni ...

Advertising

InfoMarittime : È un importante snodo per la rotta che si pone come alternativa a quella che entra in Polonia dalla Bielorussia - rpp_tweet : RT @Phastidio: La Polonia sempre più in rotta di collisione con l'ordine legale della Ue. Unica certezza, non si può restare inerti di fron… - Giovann00341278 : RT @Phastidio: La Polonia sempre più in rotta di collisione con l'ordine legale della Ue. Unica certezza, non si può restare inerti di fron… - sardo1951 : RT @Phastidio: La Polonia sempre più in rotta di collisione con l'ordine legale della Ue. Unica certezza, non si può restare inerti di fron… - gpellarin84 : RT @Phastidio: La Polonia sempre più in rotta di collisione con l'ordine legale della Ue. Unica certezza, non si può restare inerti di fron… -