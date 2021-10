Pnrr e periferie, arrivano 2,8 miliardi per città più sostenibili (Di venerdì 8 ottobre 2021) arrivano le risorse europee per le aree urbane. Si tratta di 2,8 miliardi del Pnrr per finanziare 159 progetti di rigenerazione e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 ottobre 2021)le risorse europee per le aree urbane. Si tratta di 2,8delper finanziare 159 progetti di rigenerazione e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e...

Advertising

voceditalia : Case, periferie, parchi, dal Pnrr 2,8 miliardi per le città - fisco24_info : Pnrr: Mims, 2,8 mld a 159 progetti per rigenerazione urbana: Al Sud il 40% dei fondi. Target periferie e disagio ab… - Cane1956 : RT @rosanna_vespoli: #Pnrr. Ci sono 159 #Progetti approvati per Citta' e Periferie?..QUALI sono?....mi piacerebbe conoscere QUALI sono que… - rosanna_vespoli : #Pnrr. Ci sono 159 #Progetti approvati per Citta' e Periferie?..QUALI sono?....mi piacerebbe conoscere QUALI sono… - andrewsword2 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #7ottobre: le #Camere chiedono la proroga dei #bonus edilizi. Il #Pnrr pa… -