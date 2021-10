PlayStation vuole che centinaia di milioni di persone si divertano con i giochi di Sony (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha parlato con GamesIndustry del business di PlayStation e del suo futuro. Ryan ha parlato dell'iniziativa "Play at Home", menzionando che attraverso di essa sono state scaricate 60 milioni di copie di giochi. Ha anche spiegato che se i blocchi continueranno, PlayStation potrebbe dover ripetere l'iniziativa. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente diInteractive Entertainment, Jim Ryan, ha parlato con GamesIndustry del business die del suo futuro. Ryan ha parlato dell'iniziativa "Play at Home", menzionando che attraverso di essa sono state scaricate 60di copie di. Ha anche spiegato che se i blocchi continueranno,potrebbe dover ripetere l'iniziativa. Leggi altro...

